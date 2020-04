Troppe persone nel negozio, scatta la sanzione per clienti e titolare

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno bloccato un assembramento all’interno di un negozio e sanzionato tutti i clienti trovati all’interno. Per il titolare, invece, è stata proposta la sospensione dell’attività. Continuano incessanti i controlli sul territorio dei Carabinieri per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del Covid19.

Nella giornata di ieri in tutta la provincia siracusana si sono registrati numerosi casi di persone sorprese a circolare senza motivo valido, alcune anche a bordo di autovetture. Le condotte e le giustificazioni sono state le più varie. C’era chi voleva fare una passeggiata, chi intendeva incontrare amici, fidanzate e parenti. Sanzioni sono state elevate a Siracusa, Cassibile, Floridia, Solarino, Francofonte, Ferla, Augusta, Lentini, Noto, Palazzolo Acreide e Buscemi.

A Ferla regolarmente autorizzato all’apertura, stazionavano senza rispettare la distanza minima prevista di un metro. Tra le persone sanzionate c’è anche il titolare del negozio, responsabile di non aver fatto rispettare ai clienti le prescrizioni. Per questo è stata avanzata alla Prefettura di Siracusa una proposta di sospensione dell’attività.