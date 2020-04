Agrigento: muore bimba di un anno in ospedale

Tragedia ad Agrigento dove in mattinata è deceduta una bimba di appena un anno nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La bambina presentava febbre alta e già la settimana scorsa era stata in osservazione nel nosocomio agrigentino per una polmonite. Sembrava che la bimba avesse reagito bene e superato le criticità ma nella giornata di oggi una nuova corsa in ospedale dove è deceduta poco dopo. I medici hanno effettuato un tampone post-mortem per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus ma l’esito è stato negativo. Strazio e dolore tra le corsie del San Giovanni di Dio.

loading..