Attende il tampone ma cerca di partire per Roma, denunciato

La Polizia di Frontiera Aerea di Catania ha denunciato alla Procura della Repubblica di Catania un 50enne che stava per imbarcarsi per Roma senza che gli fosse permesso. L’uomo, infatti, nonostante fosse in attesa dell’esito del tampone effettuato per accertare se fosse affetto da Covid 19, pur non avendone ancora ricevuto l’esito, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione di Siracusa, al fine di raggiungere una città del nord Italia, per riprendere la propria attività lavorativa.

Il passeggero di 50 anni è stato denunciato essendo stato ritenuto responsabile del grave reato che prevede l’inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione della malattia infettiva. L’uomo, dopo essere stato sottoposto a controllo sanitario da personale della locale USMAF, è stato ammonito a fare rientro presso la sua abitazione, adottando i DPI e rimanendo in autoisolamento domiciliare, sino all’esito del tampone e in attesa di eventuali ulteriori prescrizioni disposte dall’ASP competente.