Canicattì: aspettando la fase due…. ( video)

Fase 2 . Questa è la parola più utilizzata in tutti i telegiornali, le trasmissioni , sui giornali. Cosa si intende per “ fase 2” non ci è dato ancora bene sapere . Poi ognuno se la immagina come meglio crede. Ma facciamo un attimo il punto di cosa significherebbe sul nostro territorio questa famigerata “fase 2”; la riapertura di alcune attività sicuramente. Quali tra le tante che sono presenti in paese ? negozi di abbigliamento? Negozi di scarpe? Negozi in genere? Andiamo ai bar , alle pizzerie e ai ristoranti.. anche loro potranno riaprire , ma attenendosi a chiare quanto restrittive indicazioni che darà il Governo?

Siamo sicuri che riaprire in queste condizioni non sia ancor più dannoso di non riaprire affatto se non prima di poterlo fare senza alcuna restrizione? Vediamo cosa ci dice il nostro direttore in questo servizio registrato dalle vie cittadine