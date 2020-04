Canicattì, rinvio termini presentazione domande contributi affitti 2018

L’assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina, informa che, a causa dell’emergenza coronavirus, è stato prorogato fino al 13 Maggio 2020 il termine per la presentazione di domande per il contributo di sostegno agli inquilini per l’accesso alle abitazioni in locazione, anno 2018.

Possono accedere al contributo i cittadini privi di alloggio proprio che abitano col nucleo familiare in locali presi in affitto con contratto regolarmente registrato; i cittadini extracomunitari, che nell’anno 2018, risultino avere un certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o da cinque anni nella Regione Siciliana.

Inoltre è necessario che ci sia un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 13.192,92, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti essere non inferiore al 14% (Fascia “A”); reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 15.151,45, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (Fascia “B”).

Non saranno prese in considerazione: le domande prive del contratto di locazione regolarmente registrato; quelle relative a locazione di unità immobiliari aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche e di alloggi di edilizia economica e popolari con contratto di locazione ancora in corso con gli Enti gestori di settore, o relative a contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente.

E’ preferibile che l’apposito modulo, compilato e firmato, e i relativi allegati siano presentati all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it o, in alternativa, all’indirizzo Comune di Canicattì – Ufficio Protocollo Generale – Corso Umberto I, n. 59 entro e non oltre il 13 Maggio 2020.

Il modulo della domanda e ulteriori info si trovano sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.canicatti.ag.it mentre per chi ha necessità di contattare l’Ufficio Servizi Sociali e Sanitari, di Via C. Battisti il numero di telefono è 0922-734384.