Immigrato entra in farmacia e crea il panico: interviene la polizia

Entra in una farmacia nel centro di Agrigento chiedendo un farmaco per cui è necessaria la prescrizione medica e, al rifiuto del farmacista, va in escandescenza creando non pochi disagi sia ai dipendenti che ai clienti. E’ successo nella mattinata di ieri dove un giovane immigrato ha creato il caos all’interno della farmacia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento a riportare la calma.

loading..