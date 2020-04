Naro, Lillo Licata: approvato Atto d’impegno in agricoltura

Giovedì 23 Aprile 2020 alle ore 10:00, si è svolto a Naro un consiglio comunale convocato dal presidente

Lillo Valvo, con importanti punti all’ordine del giorno tra cui l’approvazione del bilancio di previsione

esercizio 2019/2021 e relativi allegati. Tra gli altri punti il disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio

2018 (ripiano ex art. 188 D.Lgs 267/2000).

Prima dell’inizio dei lavori su proposta del consigliere comunale del PD Calogero Licata del gruppo

consiliare “INSIEME SI PUO’” all’unanimità è stato approvato un “Atto di impegno” a sostegno del

comparto agricolo, rivolto all’ Assessore all’Agricoltura sviluppo rurale e pesca, al Presidente e ai

componenti la 3° Commissione Attività Produttive, ai capi gruppi politici presenti all’ARS, agli On. all’ARS

delle Province di Ag.-Tp, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, al direttore generale del

dipartimento Agricoltura Regione Sicilia , al commissario del consorzio di bonifica Sicilia Occidentale e

per.c. ai Sindaci e agli Assessori all’Agricoltura dei comuni del comprensorio ex C. di B. 3 Agrigento.

Nella sua relazione il consigliere Calogero Licata ha evidenziato come sia insostenibile per gli agricoltori

proprio in questo momento (e in piena emergenza Coronavirus/COVID-19) pagare le esose cartelle

esattoriali in scadenza nei prossimi giorni e inviate con data retroattiva (2013-2014-2015) da parte del

consorzio ex AG3. Non solo sono retrodatate e anticostituzionali ma contengono anche aumenti spropositati

come ad esempio il costo dell’acqua che passa gradualmente da 15 a 23 centesimi a m3 , così come anche il

costo del beneficio irriguo che passa da euro 20,00 a euro 85.00 ad ettaro. Ed è per questo motivo che si

chiede l’estensione da un triennio a un settennio (dal 2013 al 2019) della sospensione dei versamenti relativi

ai Consorzi di Bonifica Siciliani, proposta dal Governo Musumeci e già presentata all’ ARS così come anche

richiesta e fortemente sostenuta da AGRINSIEME, e dal mondo della Rappresentanza Siciliana.

Il grido di allarme, continua Calogero Licata lo aveva già lanciato lo scorso 21/02/2020 quando ha

protocollato richiesta scritta al comune di Naro chiedendo l’intervento del sindaco e di sua S.E. il Prefetto di

Agrigento. Oggi più che mai c’è l’esigenza di fare sempre più squadra, raccordandosi con le organizzazione

di categorie e possibilmente istituendo dei veri e propri “tavoli tecnici permanenti” a tutti i livelli, per fare in

modo di avere più potere contrattuale nei confronti della regione e di Bruxelles al fine di pretendere un

maggiore monitoraggio e controllo dei mercati; l’attivazione di vere campagne di marketing per evidenziare

le qualità dei nostri prodotti come ad esempio l’uva da tavola ed inoltre per ultimo ma non per importanza

l’apertura al credito agrario ed il consolidamento delle passività il tutto nella maniera meno burocratica

possibile. L’altra cosa d’attenzionare fin da adesso è che il prezzo del prodotto di quest’anno non resti in

balia di spregiudicati speculatori per via delle attuali difficoltà di produzione (restrizione alla circolazione

causa virus, difficile reperibilità di manodopera stagionale) e che ne alterano le contrattazioni nei vari

mercati, nazionali ed esteri.