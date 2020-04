Sindaci Porto Empedocle e Lampedusa in commissione: “Sbarchi mettono in pericolo nostra popolazione”

Si è svolta l’audizione di Ida Carmina e Salvatore Martello, sindaci di Porto Empedocle e Lampedusa, in videocollegamento alla riunione del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen. I primi cittadini delle due realtà agrigentine, che rappresentano le prima frontiera per il fenomeno migratorio, hanno parlato delle problematiche che sono tenuti ad affrontare quotidianamente in un contesto sociale e sanitario di assoluta emergenza. “La nostra popolazione è stata sempre accogliente ma adesso, con l’emergenza Covid-19, il problema diventa più grande. Questi sbarchi mettono in pericolo la nostra popolazione” ha dichiarato il sindaco Ida Carmina.

Il sindaco di Porto Empedocle ha poi proseguito: “Tutti noi siamo soggetti a restrizioni delle libertà personali, siamo chiusi in casa e poi assistiamo a scene in cui i migranti, ospitati peraltro in strutture non adeguate e senza vigilanza, non rispettano le regole. Queste devono valere per tutti altrimenti si viene a creare una situazione di allarma sociale come peraltro avvenuto negli scorsi giorni con le proteste dei nostri cittadini. Ho anche protestato con la Prefettura di Agrigento con la quale mi sono collegata e subito dopo ho appreso che alcuni migranti erano usciti tranquillamente e uno di loro ha perfino rubato un’auto ad un nostro concittadino provocando anche un incidente. Mancano le strutture idonee, manca la vigilanza. Non si può più gestire il fenomeno migratorio con i criteri e le modalità finora adottate perché poi siamo noi a dover fare i conti con la realtà.”

Bisogna analizzare anche il contesto sociale – dice Ida Carmina– e Porto Empedocle è un comune in dissesto finanziario, con una grave crisi economica, una grave crisi occupazionale. E’ il comune con la più alta percentuale di percettori di reddito di cittadinanza (1 ogni 18 abitanti) e la più alta densità di popolazione: piccolo territorio per molti abitanti e inserirne di nuovi, in questo contesto, sarebbe controproducente. La popolazione è fortemente provata”.

Dopo l’audizione del sindaco di Porto Empedocle è stata la volta di Totò Martello, sindaco di Lampedusa: “Il fenomeno dei migranti non è finito anzi continua, c’era, c’è stato e ci sarà. Il problema è che in questa emergenza sanitaria stiamo assistendo ad una confusione di ruoli, scarsa conoscenza delle regole e scarsa percezione del problema. Abbiamo 115 migranti a fronte di 96 posti nell’hotspot. La gente è venuta sotto il comune a manifestare chiedendo perché ci fosse un trattamento diverso tra i residenti, che vengono multati se escono, e i migranti che invece girano liberamente. Problema di ordine pubblico che siamo riusciti a contenere per fortuna. Manca la vigilanza, bisogna controllare. Ho avuto rassicurazioni che la prossima settimana sarà collocata una nave di fronte Lampedusa per poter far effettuare la quarantena a chi sbarca. Non si riesce a capire il disagio che noi sindaci proviamo.Il turismo a Lampedusa non ripartira’, questa e’ la verita’: le imprese sono fallite.”