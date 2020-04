Campobello di Licata, primo bilancio delle attività dei volontari della Misericordia

Dopo la prima fase, che ha visto la Misericordia di Campobello di Licata scendere in campo al fianco delle istituzioni locali e a supporto del COC (centro operativo comunale) di protezione civile istituito con decreto Sindacale il 2 aprile e insediato proprio presso i locali sede dell’associazione, si traccia il primo bilancio delle innumerevoli attività poste in essere dai volontari della Misericordia a supporto della comunità per alleviare i disagi e supportare le famiglie per i bisogni primari.

Infatti, ha sottolineato la volontaria Noemi Amato, ad oggi sono 3.666 kg le derrate alimentari raccolte con il carrello solidale e dalle donazioni istituzionali e delle aziende. Gli alimenti sono stati distribuiti a circa 246 famiglie bisognose, di cui circa 60 con bambini e neonati a cui l’associazione ha assicurato la donazione di prodotti per l’infanzia, grazie anche ai fondi provenienti dalla raccolta economica lanciata nei giorni scorsi. Grazie alla generosità dei panificatori sono stati raccolti circa 210 kg di pane, distribuito giornalmente a 30 famiglie, così come la frutta e verdura distribuita grazie alla donazione dei negozi di frutta e verdura.

Dal lato della domiciliazione della spesa in favore degli anziani ultra sessantacinquenni, ha proseguito Noemi Ciotta, questi sono stati fino ad ora circa 255, con gli acquisti e le consegne effettuate dai volontari dell’associazione, così come l’acquisto e la consegna dei farmaci che sono stati circa 136. Da qualche giorno, ha dichiarato Salvino Montaperto responsabile del COC comunale per la funzione volontariato, è stata attivata all’interno del centro operativo comunale anche il gruppo di Agrigento del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, i cui volontari si stanno occupando del ritiro dei farmaci presso le farmacie territoriali di Canicattì e Agrigento per quei pazienti che hanno necessità dei farmaci disciplinati dal piano terapeutico.

Il Coc in questi giorni ha pure garantito la distribuzione dei buoni spesa assegnati dall’amministrazione e destinati alle famiglie che ne avevano diritto. Inoltre, ha continuato Montaperto, come Coc stiamo assistendo anche le strutture residenziali per quei bisogni di cui necessitano, grazie all’intervento della protezione civile.

Anche sul piano dei trasporti in emergenza, hanno dichiarato i volontari Carmelo Gatì e Lavinia Corbo, grazie alla disponibilità dei volontari abilitati, abbiamo dato certezza e presenza alla centrale operativa del 118 per i turni quotidiani in eccedenza. A tal proposito, ha concluso Salvino Montaperto, dobbiamo complimentarci per l’efficienza e l’organizzazione che la Seus ha assicurato anche a noi in questo momento, fornendo sempre con puntualità i dispositivi di protezione individuali che ci hanno permesso di fornire l’assistenza nel soccorso in maniera adeguate e sicura sia per noi volontari che per gli assistiti. Sul fronte della sicurezza, ha concluso la Vice Governatore dell’associazione Maria Rita Sciascia, notevole è stato e continua ad essere il lavoro dei volontari che eseguono, dopo ogni consegna, la sanificazione dei mezzi grazie agli strumenti adeguati di cui la stessa si è dotata.