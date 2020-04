Comitini, al via i primi test sierologici rapidi

“Il Laboratorio di analisi cliniche Aesculapius della d.essa Giovanna Lattuca avrà il compito di effettuare i primi test sierologici nella nostra comunità”. A renderlo noto il sindaco di Comitini, Nino Contino.

“L’obiettivo, ha continuato il primo cittadino, è quello di garantire servizi pubblici in sicurezza alla collettività e quindi in primis i test saranno rivolti a dipendenti comunali che operano nel territorio o in stretto contatto con utenza cittadina, e in una seconda fase i test saranno proposti ad esercenti, ambulanti e a chi presta attività di volontariato nel nostro territorio.”

loading..