Figlio conteso in tempo di coronavirus: furiosa lite fra ex coniugi

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sono intervenuti nello scorso week-end per sedare una lite scoppiata, in via Manzoni, tra una coppia di genitori separati.

Il caso ha visto protagonista marito e moglie, con l’uomo che si è presentato in casa della donna pretendendo di vedere il figlio. La donna non ha acconsentito a tale richiesta motivando il rifiuto con la paura che uscendo di casa il piccolo potesse contagiarsi, e così è scoppiato un diverbio che ha richiesto l’intervento degli agenti, bravi a riportare la calma prima che la lite potesse degenerare.