Niente bollo auto ed esonero canoni di Consorzi di bonifica e concessioni demaniali marittime

Esenzione del bollo auto per i veicoli inferiori a 1.400 cc. , esonero tasse delle concessioni governative regionali, dei ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai Consorzi di bonifica e del canone per le concessioni demaniali marittime (quest’ultimo nel 2021 sarà ridotto del 50 per cento). Questo il contenuto dell’emendamento di riscrittura dell’art. 6 della finanziaria, varato oggi dopo l’esame da parte della commissione Bilancio di oggi all’Ars. L’emendamento, nel quale confluiscono una serie di proposte avanzate anche dal Movimento 5 Stelle, è stato condiviso e approvato in modo trasversale.

“Abbiamo spinto le altre forze politiche – commenta il deputato Nuccio Di Paola – a trovare dei fondi per dare risposte immediate, in modo tale da esonerare da tasse regionali tutti quei siciliani che al momento stanno vivendo grandi difficoltà economiche dovute all’emergenza sanitaria in corso. Vedremo in aula se il governo vorrà dare risposte immediate ai siciliani e non vane promesse”.

Varato, inoltre, un emendamento presentato dalla deputata regionale del M5S e vice presidente dell’Ars, Angela Foti, che prevede la semplificazione amministrativa per le modifiche strutturali nei lidi balneari con lo scopo di aumentare sicurezza e distanze. “Insieme all’esonero dal pagamento del canone demaniale – commenta Foti – abbiamo ritenuto importante assicurare ai gestori dei lidi un percorso amministrativo più semplice per le autorizzazioni alle modifiche strutturali, come la costruzione di una passerella negli scogli e altri accorgimenti per garantire sicurezza ai fruitori, nell’auspicio che la stagione possa riprendere e che l’economia turistica e i livelli occupazionali vengano mantenuti il più possibile”.

“Sono contenta che si sia riusciti in extremis a trovare la copertura economica in Commissione Bilancio dell’Ars all’esenzione totale del pagamento dei canoni demaniali per l’anno 2020, come auspicato dalla commissione che presiedo.” A parlare l’On. Giusi Savarino, Presidente della commissione territorio ambiente “Da diversi mesi lavoriamo perché il settore dei balneari possa fare da volano dell’economia turistica della sicilia, e stiamo ponendo le condizioni perché anche questa stagione estiva possa esserlo. Martedì approveremo il decreto che darà prospettiva futura e sicurezza alle concessioni. Col Presidente Musumeci poi stiamo lavorando perché a Roma capiscano che qui in Sicilia ci sono tutte le condizioni epidemiologiche perché la prossima stagione balneare sia attivata, e faremo si che venga organizzata tutelando salute e sviluppo turistico».

“Approvato in commissione bilancio l’emendamento che abbatte i canoni di concessione demaniale per l’anno in corso e del 50% per l’anno 2021 – lo comunicano Marianna Caronia e Carmelo Pullara- i quali aggiungono che l’impostazione originaria del Governo di sospendere sino al 31 ottobre i canoni è stata superata da una un emendamento dagli stessi parlamentari proposto non solo approvato all’unanimità dalla Commissione ma anche fatto proprio dalla stessa. Si è raggiunto un risultato corretto che da reale ossigeno alle imprese che a causa del coronavirus hanno visto compromessa in gran parte la stagione estiva. Con questa norma – concludono i parlamentari – abbiamo mantenuto l’impegno preso con la categoria, certi che così facendo riusciremo a creare le condizioni perché i gestori possano garantire l’apertura dei lidi nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie attraverso gli investimenti che dovranno compiere. Ci auguriamo che anche i Comuni facciano la loro parte esonerando i balneari dal pagamento degli oneri concessori comunali ovvero che li rendano in servizi veri tesi alla migliore e più qualificata fruizione delle nostre spiagge”.