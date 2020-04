Nuccia Palermo esce dalla Lega: “non intendo piegarmi alla loro politica becera”

La consigliera comunale di Agrigento Nuccia Palermo esce dal partito Lega Noi con Salvini e dichiara la sua indipendenza.

“Non era la mia casa e non intendo più piegarmi alla loro politica becera. Come ho già avuto modo di dire, scrive in una nota la Palermo, per me fare opposizione significa vigilare affinché chi governa o amministra faccia il proprio dovere. Questo principio, che è sempre valido, vale ancor di più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo in cui le polemiche strumentali e l’opposizione portata avanti a soli fini propagandistici, costituiscono delle ferite inferte direttamente ai cittadini.Per quanto mi riguarda, il mandato elettorale mi è stato conferito proprio da questi ultimi e io non tradirò mai la loro fiducia a costo di rimetterci del mio. Il partito a cui avevo aderito sta attuando una politica che qualunque amministratore di buon senso e che abbia a cuore il futuro delle persone non può in alcun modo assecondare. Per questa ragione, sottolinea la consigliere Palermo, abbandono senza rimpianti (tranne quello di avervi aderito) e con colpevole ritardo il partito della LEGA NORD dichiarandomi indipendente presso il Consiglio Comunale della mia Città“.

