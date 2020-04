Scoperta piantagione marijuana in una mansarda a Favara: arrestato 55enne

I carabinieri di Favara, guidati dal Tenente Giovanni Casamassima, hanno arrestato un 55enne pregiudicato del posto in seguito ad una perquisizione domiciliare in cui i militari hanno rinvenuto in una mansarda di un condominio ben 33 piante di mairjuana, alcune di queste alte già due metri. Il blitz è scattato dopo aver notato un particolare traffico di persone nelle adiacenze del condominio. Particolare come l’odore che i carabinieri hanno cominciato a sentire una volta entrati all’interno del palazzo e, seguendo proprio queste tracce, sono giunti nella mansarda dove hanno rinvenuto una vera e propria piantagione.

La preziosa silvicoltura era ovviamente dotata di un ingegnoso impianto di illuminazione e di irrigazione per la coltivazione indoor. In più, tutto l’occorrente per la manutenzione di una coltivazione casalinga. Le piante, già di abbondante infiorescenza, erano pronte per l’essiccazione e per il successivo confezionamento di “erba”. Questa greenhouse proibita avrebbe fruttato sicuramente diversi chili di cannabis da immettere sul mercato dello spaccio favarese e non solo, e avrebbe portato nelle tasche del pusher dal pollice verde oltre 10mila euro.

Il cinquantacinquenne invece è stato arrestato con l’accusa di produzione di stupefacente ai fini di spaccio, e dovrà ora risponderne davanti ai Giudici di Agrigento.

https://youtu.be/7dCuYdE9_Uw