Sorpreso con eroina in tasca: arrestato 35enne

I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno arrestato un 35enne agrigentino perché trovato in possesso di eroina già confezionata che nascondeva in una tasca dei pantaloni. A nulla è servito il tentativo, alla vista dei militari, di disfarsi della droga. Sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ad attirare l’attenzione dei militari, però, non sono solo i trasgressori delle norme che impongono di uscire solo per motivi di reale necessità, ma anche gli strani movimenti che in questo caso una pattuglia dell’Arma ha notato nei pressi della nota Piazza Ravanusella. I militari dell’arma hanno esteso la perquisizione anche al domicilio dell’agrigentino rinvenendo anche un altro piccolo quantitativo di eroina. L’uomo è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.



loading..