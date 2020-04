“Sto andando in campagna a sistemare il giardino” ma erano in quattro: tutti sanzionati

“Sto andando in campagna a curare il giardino”. E’ stata questa la giustificazione fornita da un agrigentino agli agenti della polizia stradale che nella scorsa giornata, lungo la strada statale 115, lo hanno fermato nell’ambito di un normale controllo disposto per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Peccato che in compagnia dello stesso ci fossero, all’interno dell’auto, altre tre persone. Situazione questa non consentita dalle norme e per tale motivo è scattata la sanzione di 300 euro ciascuno.

