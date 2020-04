“A causa dell’emergenza Covid-19 le autorità competenti hanno adottato misure per limitare il rischio contagio, con conseguente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali, nonchè di limitazioni degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità. Come annunciato dal Governo nazionale ulteriori misure di carattere tributario saranno adottate al fine di attenuare il disagio sociale ed economico che la situazione generale sta provocando alle famiglie e alle imprese. Considerando che il bollo auto è un tributo di spettanza regionale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, stamane ho presentato una mozione che impegna il governo regionale ad attivare le procedure al fine di sospendere il pagamento del bollo auto dal momento che si tratta di un tipo di tributo gestito dalla Regione Siciliana, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura per i contribuenti che provvedano al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche. Al contempo, ho chiesto di prorogare i termini per i contribuenti che hanno in corso un piano di rateizzazione aventi scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sospendere il pagamento del tributo regionale significa dare sollievo a famiglie e imprese”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato Udc all’Assemblea Regionale Siciliana.

