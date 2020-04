Bimba morta ad Agrigento: aperta inchiesta per omicidio colposo e disposta autopsia

Si svolgerà martedì mattina l’autopsia sul cadavere della bimba di un anno deceduta all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’esame autoptico, disposto dal pm Gloria Andreoli che coordina le indagini insieme al procuratore capo Luigi Patronaggio, servirà a fare chiarezza sulla morte della bimba.

Quest’ultima era stata ricoverata nel reparto di pediatria lo scorso 15 aprile, giorno di Pasqua, accusando una forte polmonite e presentandosi con febbre alta. Per quasi una settimana è rimasta in osservazione nel nosocomio agrigentino per poi essere dimessa dopo aver ripreso ogni funzione vitale, totalmente sfebbrata per sei giorni e negatita al coronavirus. Quest’ultima circostanza è uno degli aspetti al vaglio degli inquirenti.

Il 23 aprile una nuova corsa in ospedale sempre con febbre altissima. Questa volta, però, la bimba non ce l’ha fatta ed è deceduta nel tragitto che dal pre-triage porta al Pronto Soccorso. Eseguiti anche due tamponi per rilevare l’eventuale presenza di Covid-19: un primo era stato effettuato a Pasqua mentre il secondo post-mortem. Entrambi hanno dato esito negativo.