Canicattì, i commercianti del settore parteciperanno a Risorgi Italia – Ho.re.ca. Unita”

Martedì 28 aprile apriranno i loro locali, ma non al pubblico, e consegneranno le chiavi dei propri esercizi commerciali al sindaco Ettore Di Ventura affinchè a sua volta le consegni al premier Conte in segno di protesta.“ Il 28 ci sarà questa iniziativa: ognuno di noi aprirà il proprio locale, accenderemo le luci, apparecchieremo simbolicamente un tavolo,per l’ultima sera metteremo sottofondo l’INNO di Mameli e, chi vorrà farà un video o una foto dicendo, se vuole, cosa pensa e lo pubblicherà sui social network. l’indomani prenderemo le chiavi e le porteremo al sindaco

Ecco perché il 29 APRILE, la mattina dopo aver acceso per la ultima volta le luci, andremo davanti il comune a consegnare le chiavi dei propri locali. Sebbene noi vogliamo fortemente aprire e tornare al proprio lavoro, oggi non ci sono i presupposti economici per poterlo fare: “In sintesi ci stanno chiedendo di aprire con gli stessi costi, se non più di prima della emergenza epidemiologica, con una previsione di incassi nella migliore delle ipotesi pari al 30% sull’anno precedente” affermano.Il Sindaco sarà invitato a spedire le chiavi al governo per farle recapitare a Conte con una lettera breve ma chiara. Nessuno di noi riaprirà per suicidarsi con le tue misure. Se non vengono presi seri provvedimenti