Nuovo caso positivo di Covid-19 a Favara. A renderlo noto la sindaca Anna Alba in un video messaggio alla comunità. “Si tratta di un giovane rientrato da un paese estero nella nostra città, e si trova già in isolamento domiciliare. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a stare a casa, nel bene di tutti”, ha aggiunto il primo cittadino.

Si registra anche un altro guarito, si tratta del Maresciallo dei Carabinieri.

Dunque ad oggi in totale si registrano 5 casi totali, di questi 1 attualmente positivo, 2 guariti completamente, e 2 deceduti.