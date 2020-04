Occhiali da donna Dsquared2: tutto sulla collezione 2020

Con l’arrivo della bella stagione molto spesso si decide che è giunta l’ora di cambiare il proprio paio di occhiali da sole. Oggi diamo un’occhiata alle proposte che il noto brand Dsquared2 ha pensato per l’universo femminile in questo 2020.

Il duo di stilisti che da poco ha festeggiato i 25 anni di apertura della loro maison ha realizzato una serie incredibile di proposte di occhiali da donna da indossare quest’estate. Colore, eccentricità, dinamismo e, perché no, stravaganza. Si può osare molto con un paio di occhiali da sole, anche se, solitamente, abbiamo un’indole sobria e convenzionale.

Semplicemente all’avanguardia

Si può essere sobri, ma allo stesso aggressivi e mai banali. Il modello di occhiali da donna Dsquared2 Casey è incredibilmente moderno, all’avanguardia. Con una montatura originale grazie alle bacchette che si aprono nella parte superiore della montatura. Sono incredibili e adatti a ogni persona. Per chi è più semplice, ma ha quella voglia di osare può optare per l’intera montatura in nero. Per chi non vuole passare inosservato può optare per la variante rosa shock.

Vamp, ma non troppo

Hers è il modello di occhiali firmato Dsquared2 per chi ama osare, ma non troppo. Per chi ama la moda, ma preferisce il gusto classico a quello eccentrico. Questo modello offre un tocco glam, signorile. Chi vuole osare, ma non troppo, potrebbe sceglierlo con la lente colorata. Per esempio rosa. Per niente banale. Ma semplicemente elegante.

Psycho girl

“Oh, she’s hot but a psycho”, canta Axa Max. Ecco se rientrate in questa descrizione, vi sentite sexy, ma un po’ oltre le regole e amate sentirvi gli occhi puntati addosso potreste innamorarvi del modello a mascherina degli occhiali donna Dsquared2 , Psychotronic Her. Avvolgente, dai colori fluo e moderno. Immaginatelo abbinato a un jeans strappato e a un crop top. Sarai una vera bad girl!

Willy Wonka è la risposta

Piace sempre di più la montatura tondeggiante. È allegra, fresca, giovanile e, sicuramente, diversa dalle classiche più spigolose. Kurty è l’occhiale donna Dsquared2 che si ispira al grandissimo re del cioccolato, Willy Wonka. La montatura è tondeggiante con le parti esterne più spesse. È composta in metallo e plastica e le lenti sono sfumate. I più semplici opteranno per il nero, gli altri, indubbiamente, per la scelta in bianco.

La gatta

Le influencer mostrano questo modello ormai dalla scorsa estate. Lo adorano. È sofisticato, ricercato, diverso. Il modello da “gatta” è stato rivisitato anche dai gemelli Dean e Dan per realizzare il modello Magda. Questo, color rosa antico, è davvero incredibile. Versatile, adatto a ogni occasione, fresco, estivo e molto cool.

Per chi volesse acquistare il modello di occhiali preferito Dsquared2 riportiamo il comunicato presente sul loro shop online: “A partire da mercoledì 25 marzo, i nostri magazzini italiani chiuderanno nel rispetto delle nuove misure stabilite dal Governo italiano. Puoi comunque effettuare i tuoi ordini e la spedizione avverrà non appena i nostri magazzini riapriranno”.