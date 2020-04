Palma di Montechiaro, tentano di scassinare cassaforte market con fiamma ossidrica

Si sono intrufolati all’interno di un supermercato uno la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, provando a scassinare la cassaforte presente all’interno dell’esercizio commerciale con una fiamma ossidrica collegata a ben due bombole. Il progetto di mettere le mani su quanto ci fosse custodito all’interno della cassaforte però è ben presto svanito, forse per paura di essere scoperti, e gli ignoti ladri si sono dati alla fuga. E’ successo nella giornata scorsa a Palma di Montechiaro con i malviventi che hanno pure rischiato di provocare un incendio. Il colpo però non è andato a buon fine e i balordi sono rimasti a mani vuote. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i militari del Comando Provinciale di Agrigento e anche la scientifica che sta cercando eventuali tracce per risalire ai responsabili.

