Plauso al governo Musumeci per basso numero contagi in Sicilia

“I dati incoraggianti sull’ultima mappatura dei contagi in Sicilia dove sono stati registrati nelle ultime ventiquattro ore soltanto 34 nuovi casi sui duemila tamponi effettuati, mi spinge a fare un grande plauso certamente ai siciliani, rispettosi delle regole vigenti, ma anche al governo Musumeci”. Lo afferma Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars. “L’esecutivo regionale – continua Figuccia- con grande autorevolezza e con una visione oculata dei cambiamenti repentini ha optato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, per alcuni provvedimenti ad hoc che hanno imposto a ciascuno di noi senso civico e rispetto delle regole. Un rigore e una chiarezza della quale avevamo certamente bisogno che ha tenuto in considerazione le peculiarità di una Sicilia che almeno ora può davvero privilegiarsi di quella fatidica insularità che l’ha protetta dall’onda anomala dei contagi”.

