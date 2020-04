Regione attivi il Fondo di solidarietà: il comparto pesca è fermo da due mesi

“Urge un’immediata risposta di sostegno alla attività della pesca e dei pescatori, costretti a sospendere la propria attività a causa delle azioni di contenimento del Covid19- dichiara Giuseppe Spinella, presidente del Dipartimento pesca di UNICOOP SICILIA- Per questa ragione, chiedo l’immediata attivazione del Fondo di solidarietà Regionale della Pesca e dell’acquacoltura, mediante le disponibilità delle somme residue del FEAMP, così come disposto dalla Commissione UE, in modo da di dare un aiuto economico immediato alle imprese di pesca ed a tutto il personale imbarcato non retribuito da ben due mesi.

Il Presidente della Regione attivi dunque ogni provvedimento utile ed immediato per venir incontro alla marineria siciliana- conclude Spinella- anche per il tramite del Consiglio Consultivo della pesca raggiungibile in video conferenza.

Il governo della Regione non sottovaluti una situazione che rischia di diventare tragica per tutta la filiera ittica, che comprende migliaia di famiglie.