Richiesta buoni spesa, a Palermo Caf aperti per compilare l’autocertificazione

A Palermo aprono dei Caf in vis straordinaria, per supportare il Comune impegnato in queste ore nello svolgimento delle procedure necessarie per distribuire i buoni spesa a chi ha fatto richiesta, prima della festività pasquali. Son i Caf Cisl di Palermo in via Villa Heloise e Cgil in via Meli, 5 nella sede dello Zen, in via Gino Zappa 126, a Brancaccio, in corso dei Mille 789, e nella sede di via Bevignani 6.

Ad autorizzare l’apertura per la giornata di oggi è stata la Protezione civile su proposta del Comune di Palermo, attraverso l’assessorato alla Cittadinanza Solidale, che ha chiesto al sindacato confederale la collaborazione degli operatori del Caf per assistere i beneficiari, che hanno già fatto domanda, nella compilazione dell’autocertificazione necessaria alla erogazione della misura e per accelerare dunque l’iter.

“In questi giorni bui per tante famiglie che non hanno nessun sostegno economico, è più che mai importante per noi, sindacato con tutti i servizi e associazioni – spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -, esserci per venire incontro a tante persone che si trovano in piena emergenza economica e sociale e che senza buono spesa trascorrerebbero una Pasqua meno serena. Stare dalla parte di chi ha bisogno, essere solidali, oggi più che mai è una priorità nell’affrontare questa pandemia e siamo contenti che l’assessore alla Cittadinanza Solidale Mattina abbia colto la nostra disponibilità che è sempre presente, oggi più che mai. Solo uniti si può superare il peggio”.