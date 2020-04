Acque fetide nel mare di San Leone, la denuncia di Mareamico

Negli scorsi giorni, a San Leone nella spiaggia dell’Aster dalle condotte delle acque bianche, in assenza di precipitazioni meteoriche, è arrivato in mare un ingente quantitativo di acque fetide e sicuramente inquinate, che hanno colorato di nero il mare prospiciente”, rende noto l’associazione ambientalista Mareamico.

“Acquisito un video, lo abbiamo fatto visionare a Girgenti acque, che dopo un sopralluogo, ha escluso rotture fognarie in corso e ha ipotizzato che la causa possa essere stata lo scarico in queste condotte del contenuto di qualche pozzo nero, effettuata da un privato. POVERO MARE DI SAN LEONE”, conclude Mareamico.

Ecco il video:

https://www.facebook.com/835808973122116/videos/264153144719085/