Campobello di Licata, pavimentazione di alcune vie interne del cimitero comunale

Lavori di sistemazione e di pavimentazione di alcune vie interne del cimitero comunale. Il Comune, con determina del dirigente dell’area dei Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, architetto Salvatore Paci, ha esitato gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione. In ultima analisi, gli interventi sono stati ultimati. In precedenza, con relativo provvedimento, era stata approvata, in via amministrativa, la perizia suppletiva con i relativi elaborati dei lavori.

Giovanni Blanda