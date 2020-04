Fase 2, protocollo d’intesa tra Comune Montevago e Assoimpresa per aiutare imprenditori a ripartire

Si comincia a pensare alla ripartenza a Montevago, un protocollo d’intesa per aiutare gli imprenditori locali ad affrontare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è stato sottoscritto oggi tra il Comune e Assoimpresa.

Sarà aperto uno sportello informativo particolarmente strutturato e connesso alle misure proposte da Invitalia Spa nonché con la vasta realtà di servizi che Assoimpresa offre alle realtà imprenditoriali e del terzo settore del territorio del Comune di Montevago e del comprensorio. Assoimpresa mette a disposizione, a titolo gratuito per l’amministrazione comunale, le risorse umane atte a fornire alle imprese e alle realtà del terzo settore consulenza, assistenza e relativi adempimenti per la redazione dei progetti a valere sui fondi strutturali europei e sui fondi ministeriali gestiti da Invitalia. I referenti per Assoimpresa saranno i consulenti Emilia Di Paola e Giacomo Siragusa. Saranno promosse giornate informative in collaborazione con Invitalia allo scopo di assistere il percorso di orientamento alle imprese nonché agli imprenditori e alle realtà costituende che progetteranno la realizzazione di un piano di investimento inerente la finanza agevolata e fondi strutturali.

“Questo protocollo – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è solo il primo passo di una serie di misure che come amministrazione comunale metteremo in campo per aiutare le piccole e medie imprese del territorio a ripartire dopo la drammatica crisi che stanno affrontando per via della chiusura forzata delle proprie attività. Stiamo lavorando anche su altri provvedimenti per sostenere le imprese ad affrontare la Fase 2. L’amministrazione comunale sarà accanto agli artigiani, ai commercianti e agli imprenditori che in questo momento stanno vivendo una crisi drammatica”.

“Assoimpresa sarà vicino alle imprese e ai giovani del Comune di Montevago per ripartire dal drammatico periodo di crisi che stiamo vivendo, ci sarà bisogno ora più che mai di sinergia tra le istituzioni e le associazioni di categoria, quindi Assoimpresa metterà a disposizione la propria competenza e i propri consulenti attraverso lo sportello www.assoimpresaitalia.it”, spiega il presidente nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi.