Notai Agrigentini consegnano una barella di biocontenimento all’Asp

I notai della provincia di Agrigento, insieme al Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Agrigento e Sciacca, Claudia Gucciardo attraverso la donazione di 10.000,00 euro hanno acquistato, per il tramite dell’associazione A.VO.MI una barella di biocontenimento per i pazienti affetti da Covid-19 pronta per essere adattata all’interno dell’ambulanza, che è stata consegnata all’Ospedale di Agrigento in presenza del dottore Seminerio.

