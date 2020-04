Provincia di Agrigento, in giro senza motivo: 30 multe

E’ di trenta persone multate il bilancio dell’attività di controllo del territorio, mirato a far rispettare il decreto del Presidente del Consiglio volto al contenimento dell’espandersi del contagio del Covid-19, delle forze dell’ordine, in provincia di Agrigento.

Trenta persone, tra le giornate di venerdì e sabato, che sono state sanzionate per violazione delle norme in vigore.

Diverse le motivazioni che le stesse hanno dato in fase di controllo, motivazioni che però non sono servite a far desistere le forze dell’ordine dall’emissione delle multe.