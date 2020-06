Bonus per le Autostrade del mare

Continua l’impegno della Lega Sicilia e dell’europarlamentare Annalisa Tardino in supporto degli autotrasportatori siciliani. La collaborazione tra le associazioni di categoria dell’autotrasporto siciliano, l’Assessorato Regionale Trasporti e l’europarlamentare della Lega Annalisa Tardino, porta avanti ottimi risultati per il progetto Autostrade del Mare.

Tale progetto prevede il ritorno del contributo direttamente agli autotrasportatori che optano per il trasporto combinato strada – mare. Così strutturato, senza passare dalle casse degli armatori, il contributo diventa un aiuto concreto alla categoria, sia per le ore di guida sia per l’abbattimento dei costi.

A tale scopo è stata costituita, in seno alla Consulta regionale per l’autotrasporto, un apposito organo denominato “Commissione per le autostrade del mare” con il compito di predisporre e presentare alla Commissione Europea la documentazione necessaria.

Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile se l’europarlamentare della Lega Annalisa Tardino non avesse sposato subito l’iniziativa, se non fosse stata vicina alle esigenze della Sicilia e al suo tessuto produttivo, sempre disponibile ad ascoltare e cercare soluzioni

IL PRESIDENTE

Salvatore Bella