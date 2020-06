Gianni Picone: inopportuna la nomina del presidente del Tre Sorgenti

Di seguito nota stampa del sindaco di Campobello di Licata Gianni Picone:

A causa della concomitanza di diversi impegni istituzionali, non mi è stato possibile essere presente all’Assemblea del Consorzio Tre Sorgenti svoltasi martedì mattina. In tale assemblea è stata nominata Presidente del Consorzio la Dott.ssa Jessica Lo Giudice di Palma di Montechiaro.

Si dice che “gli assenti hanno sempre torto” ma questo non toglie che io abbia il diritto e il dovere di comunicare che ritengo inopportuna tale nomina.

Non certo per la preparazione e le doti della Dott.ssa Lo Giudice, che saranno senz’altro eccellenti, ma quanto per il fatto che la stessa risulta essere la cognata del Sindaco di Palma di Montechiaro, e, mi dicono, tale circostanza è stata resa nota all’Assemblea dei Sindaci solo a nomina avvenuta.

É chiaro a tutti che la terzietà richiesta al presidente del Consorzio, rispetto alle posizioni dei singoli comuni, possa essere messa a dura prova da un rapporto di parentela così stretto. Inoltre, in un momento di così grave crisi, si dà un pessimo segnale ai cittadini se, nell’indicare ruoli di responsabilità, gli esponenti politici locali scelgono nella cerchia dei loro parenti stretti.