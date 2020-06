Porto Empedocle, furto di acqua: 4 persone tratte in arresto

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle all’esito degli accertamenti tecnici eseguiti unitamente al personale di Girgenti acque spa, hanno constatato allacci abusivi in un condominio della città marinara, perpetrato mediante Il collegamento dell’impianto domestico alla rete pubblica dell’acqua potabile.

A seguito di tali accertamenti i responsabili sono stati tratti in arresto per il retato di furto aggravato e sottoposti a processo direttissimo su richiesta del pubblico ministero.

All’esito dell’udienza celebratasi in accoglimento delle istanze dei difensori Nino Gazziano, Salvatore Butera e Alba Raguccia, il giudice dopo avere convalidato gli arresti ha rimesso in libertà gli imputati rinviando il processo a settembre per la scelta di eventuali riti alternativi.