Acquista un furgone su internet ma non arriva a destinazione: truffato 70enne

si presentava presso l’Ufficio denunce un uomo 70enne di nazionalità italiana, il quale denunciava di aver acquistato mezzo marca Iveco “120 E 18” con piattaforma.

Dopo diverse conversazioni telefoniche tra il denunciante e il truffatore riuscivano ad accordarsi per l’acquisto del mezzo per la somma di euro 7.000,00 più iva.

Il truffatore gli confermava tramite dopo l’accredito della somma avrebbe spedito il mezzo tramite nave con partenza da Genova e arrivo presso il Porto di Palermo il mezzo sopracitato.

La parte offesa si recava quindi presso il Porto di Palermo per il ritiro del mezzo, ma dopo che la nave si è svuotata non vi era alcuna traccia del mezzo in questione. Immediatamente la vittima si premurava a contattare il malfattore telefonicamente, ma il cellulare di quest’ultimo risultava sempre irraggiungibile.

