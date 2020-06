Campobello di Licata, collocazione di una cabina per il punto di consegna dell’Enel

La Pubblica Amministrazione ha modificato la delibera di Giunta municipale sull’assegnazione dell’area per la collocazione di una cabina per il punto di consegna dell’Enel, presso gli alloggi popolari tra le vie Luigi Giglia ed Hemingway (zona sud-ovest dell’abitato). L’assegnazione in diritto di superficie alla “E-Distribution”. E’ stato autorizzato l’architetto Salvatore Paci, responsabile dell’area Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, ad intervenire per il Comune alla stipula dell’atto di gestione dell’area.

Giovanni Blanda