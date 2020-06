Cattolica Eraclea, niente Imu per i pensionati emigrati all’estero

Niente pagamento dell’Imu per i cattolicesi emigrati all’estero. Lo ha stabilito il consiglio comunale di Cattolica Eraclea su delibera della Giunta guidata dal sindaco Santo Borsellino che dichiara: “Nell’ultimo Consiglio Comunale, a seguito di delibera di Giunta, abbiamo reso ufficiale un provvedimento che riteniamo molto importante per i nostri concittadini emigrati all’estero e per il “turismo di ritorno”. “I Cittadini italiani pensionati iscritti all AIRE ( Anagrafe italiana Residenti all’estero) avranno applicata all’abitazione principale l’aliquota IMU dello 0,00%.” Ossia l’esonero totale dal pagamento IMU per l’abitazione che hanno nel loro Paese di origine. (Ad eccezione che l’immobile sia locato).Dopo che il contenzioso tra Comunità Europea e lo Stato ha portato al ritiro dell’esonero, questa Amministrazione, che ha sempre a cuore i propri emigrati, ha voluto sostenere a proprie spese questo esonero in loro favore prevenendo un mancato introito di circa 50.000€. Un provvedimento importante per far tornare i nostri cari emigrati nel loro paese e non far pesare il possesso di proprietà nel loro comune di origine.”

