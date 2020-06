Agrigento, Mareamico: “Collina del Caos sta venendo giù”

“La collina del Caos ad Agrigento sta venendo giù, per colpa dell’azione combinata del mare che erode la base e per colpa dell’evidente dissesto idrogeologico a monte”. A dirlo è l’associazione ambientalista Mareamico, che, dopo un sopralluogo, denuncia anche “una vistosa fuoriuscita di liquami da un canale di drenaggio che, oltre essere causa di crolli, arriva nel mare inquinandolo. Sono già partite le indagini per scoprire la provenienza di queste acque”.

loading..