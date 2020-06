Annullata cartella di pagamento di oltre 50mila euro

La Commissione tributaria di Agrigento ha accolto il ricorso proposto da un agrigentino difeso dall’avv. Margherita Bruccoleri, avverso una cartella di pagamento di oltre 50.000 euro notificata da Riscossione Sicilia spa, per il mancato pagamento di tasse automobilistiche, tariffe di smaltimento rifiuti Imu e altro.

La Commissione Tributaria di Agrigento accogliendo la tesi difensiva dell’avv. Bruccoleri, ha accertato che le somme oggetto della richiesta di pagamento, non erano state pagate dall’agrigentino

perché non dovute.

L’avv. Bruccoleri ha dimostrato che Riscossione Sicilia spa non avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento che per tale ragione è stata annullata e pertanto l’agrigentino non dovrà pagare alcunchè.