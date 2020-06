Campobello di Licata, il Sindaco e il corpo di Polizia Municipale si sono sottoposti al test sierologico

Con enorme soddisfazione il Sindaco Giovanni Picone comunica di avere eseguito, unitamente ai componenti del Comando della Polizia Municipale, il test sierologico per la ricerca degli anticorpi per il COVID-19, il cui esito è risultato negativo per tutti, con grande sollievo sia per gli operatori che i propri familiari.

Il sindaco, comunque, raccomanda l’intera popolazione di non abbassare la guardia proprio adesso e rispettare sempre le linee guida fornite dal governo.