Come scegliere siti online con pagamenti affidabili

Con l’avvento degli e-commerce il mondo dello shopping è stato letteralmente stravolto. Si è passati, infatti, da uno shopping basato sul doversi recare nel negozio fisico ad uno basato su semplici click. Basta infatti premere qualche tasto sul proprio PC, o sul proprio smartphone, per avviare l’ordine ed al resto ci pensa il sito/azienda da cui si acquista.

Acquistare su siti online richiede ovviamente metodi di pagamento “a distanza”, perché il contante non è contemplato. Servono, dunque, carte di credito oppure metodi alternativi come gli e-wallet. Tutti questi metodi però sono molto sensibili: non è raro assistere a truffe, e per questo motivo bisogna stare molto attenti ai siti online dove si acquista.

Vediamo come scegliere i siti online con metodi di pagamento affidabili.

Valutate le recensioni

Che si tratti di un classico e-commerce, di uno shop online nato di recente, di un portale per le scommesse o di un qualsiasi altro portale per gli acquisti, è sempre opportuno prima di tutto leggere più recensioni possibili.

Le recensioni in merito ai siti online che consentono transazioni, e quindi acquisti, sono reperibili su siti specializzati, ma anche su Google stesso, che da qualche anno ha implementato la funzionalità direttamente nel proprio campo di ricerca. Anche i social possono essere un buon metro di paragone per valutare un sito in merito all’affidabilità dei pagamenti: non solo per le recensioni, ma anche per le opinioni degli utenti che si esprimono tramite i commenti.

Osservate i dati dell’azienda

Ogni sito online che possa esercitare la propria attività, può farlo soltanto in seguito a determinati requisiti di tipo aziendale e organizzativo. Per questo motivo, se un sito non presenta nulla di tutto ciò, potrebbe essere un sito fake oppure un sito per acquisti illegale, fuori norma.

Quando aprite un sito online e dovete fare delle transazioni dentro di esso, recatevi subito sul fondo della pagina e osservate dettagli come la partita IVA, coordinate della sede principale, gruppo di proprietà e quant’altro. Insomma, tutti quei dettagli che vi fanno capire che si sta trattando con un’azienda e non con sconosciuti.

Preferite i siti con PayPal

PayPal è probabilmente il metodo di pagamento più sicuro in assoluto al momento, perché consente di ricevere il denaro di ritorno nel caso di truffe. PayPal infatti assicura massima trasparenza e aiuta gli utenti a non cadere in raggiri o cose simili.

Se un sito accetta PayPal come metodo di pagamento, molto probabilmente non avrà alcun problema a dimostrare la propria trasparenza e quindi si può definire affidabile. Attenzione: ovviamente non è l’unico metro di giudizio, ma è un buon paragone senz’altro.

Preferite siti con più metodi di contatto

Se un sito online presenta anche numeri di telefono, oltre ad email ed eventuali form di contatto, molto probabilmente sarà un’organizzazione strutturata e quindi trasparente, affidabile. Vi sono molti siti web in cui non sono presenti metodi di contatto, se non una generica email: qualcosa potrebbe non tornare, in questi casi.

Più metodi di contatto ci sono, più un sito può offrire trasparenza totale

Non accettate link a pagamenti esterni

Alcuni siti online mirano soltanto a truffare i clienti, e per questo motivo offrono link esterni a pagamenti, magari mediante messaggi privati o tramite email. In tutti questi casi, rifiutate subito e andate altrove. Non esiste motivo per offrire un link esterno, e significherebbe che quel sito avrebbe soltanto intenzione di indirizzarvi verso pagamenti non tracciabili, per l’appunto “esterni” alle proprie capacità e conoscenze.

Non affidatevi, oltretutto, a mail fasulle che vi invitano ad inserire i dati della vostra carta di credito in un preciso link per completare un ordine. Potrebbe essere un tentativo di spoofing o scamming: ogni ordine per siti affidabili viene completato all’interno del sito stesso, e al massimo si riceverà una mail di conferma dell’avvenuto ordine.