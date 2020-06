Favara, al via l’installazione dei contatori idrometrici

La Gestione Commissariale di Girgenti Acque ha disposto il completamento dell’attività di normalizzazione delle utenze, a far data dal 01.07. p.v. presso le utenze ricadenti nelle seguenti arterie viarie: Via I maggio, via Bruccoleri, via Magellano, via Chianetta, via Buonarroti, via Soldato Piscopo, via Eleonora Duse, e limitrofe.

L’attività di normalizzazione delle utenze idriche, com’è noto, prevede la sottoscrizione obbligatoria del contratto di somministrazione e l’altrettanto obbligatoria installazione del contatore idrometrico.

La determinazione delle arterie viarie di tale primo intervento è assunta dalla Gestione Commissariale in conformità alle riunioni tenute presso l’ATI, al prioritario fine di minimizzare ed eliminare le attuali residue disparità di trattamento tra utenze adiacenti. In tali arterie, infatti, insistono la quasi totalità delle utenze già precedentemente normalizzate e, in misura ridotta, talune utenze non trasformate a misura a causa dell’irreperibilità o dell’impedimento fisico opposto dal titolare o dall’utilizzatore.

Per quanto sopra, si auspica ogni forma di utile collaborazione, non esclusa quella inerente la migliore comunicazione istituzionale nei confronti dell’utenza, puntualizzando l’obbligatorietà della normalizzazione di tutte le residue utenze idriche forfait ricadenti nel territorio comunale.