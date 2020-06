Importante incarico per il security manager Vincenzo Chiapparo, e l’avv.Calogero Antonio Pennica

Il security manager Vincenzo Chiapparo di Aragona collaborato dall’Avv.Calogero Antonio Pennica di Ravanusa entrano a far parte della più ristretta cerchia dei collaboratori del cardinale Mons. Jaen Marie Gervais, Prefetto Coadiutore Del Capitolo Vaticano.

Penitenzieria Apostolica presso Santa Sede. La singolare scelta è certamente dovuta alla loro preparazione e all’abilità tecnica dimostrata con i loro progetti già presentati alla Santa Sede tra i quali il progetto di creare un nucleo di valutazione geopolitica sul territorio siciliano per il Vaticano e il progetto di realizzare un giornale mensile col logo del Vaticano-edizione notizie Sicilia.

I due sono stati citati dal noto giornale Tota Pulcra che ha pubblicato un loro articolo dal titolo “ La Chiesa e le missioni”.

Mons. Jaen Marie Gervais

” Prefetto Coadiutore Del Capitolo Vaticano.

Penitenzieria Apostolica presso Santa Sede.

Presidente di Totapulchra, Associazione culturale di spessore ha citato avv.Pennica Calogero Antonio e il security manager Vincenzo Chiapparo in un comunicato stampa scritto e firmato dai due professionisti avente per oggetto il tema “La Chiesa e le missioni “.

Il percorso è ambizioso! dichiarano gli interessati, siamo onorati che il Cardinale Gervasis abbia scelto proprio noi .

Metteremo le nostre competenze professionali in progetti importanti! come anche quello di creare un giornale mensile on Line per il Vaticano .

Tota Pulchra è un’associazione di promozione sociale, nata l’8 maggio del 2016 da un’idea di Monsignor Jean-Marie Gervais, Presidente della stessa Associazione e Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano, con la finalità di dare ospitalità e spazio agli artisti, specialmente ai più giovani e/o bisognosi, aiutandoli ad esprimere la propria arte e, al contempo, organizzando e promuovendo eventi (mostre, feste, esibizioni e concorsi) anche in collaborazione con altri enti, organismi ed associazioni di carattere nazionale ed internazionale che condividano gli stessi obiettivi.

Tota Pulchra, ossia “tutta bella”, è l’acronimo della Vergine Maria e uno degli inni più belli e noti sulla figura dell’Immacolata Concezione. Compito dell’Associazione, quindi, è proprio quello di onorare la bellezza dell’arte in quanto manifestazione della Luce Divina nelle potenzialità dell’uomo promuovendo e diffondendo, mediante il movimento artistico, i caratteri propri e originali della cultura cristiana attraverso la ricerca di sponsor, location e partner per mostre, concerti ed eventi in cui gli artisti possano esprimere il loro talento mediante il linguaggio del suono, del corpo e della voce o avvalendosi di strumenti video, grafici o fotografici o che approfondiscono l’utilizzo di tecniche artigiane di interesse storico – culturale.

