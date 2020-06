Nipote aggredisce il nonno, 80enne in ospedale in gravissime condizioni

La lite familiare è finita in tragedia a Trabia. Il nonno di 80 anni ricoverato con la riserva sulla vita e il nipote arrestato per lesioni gravissime.

Prima una discussione poi il giovane che ha schiaffeggiato il nonno che è sbattuto la testa nell’abitazione in via Torriglione.

Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso al 118. I sanitari hanno trasportato l’anziano prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese.

Poi di corsa il ricovero all’ospedale Villa Sofia nel reparto di neurochirurgia. La prognosi per l’anziano è riservata.

Nel frattempo i carabinieri hanno sentito tutti i partecipanti alla rissa e fermato il nipote di 26 anni accusato di lesioni gravissime.

Il giovane è stato arrestato in attesa di convalida.