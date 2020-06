Si finge finanziere per raggirare un anziano: denunciato

Ancora guai per un empedoclino di 35 anni, questa volta denunciato dalla Polizia di Stato per aver raggirato – questa è l’ipotesi – un anziano agrigentino facendosi consegnare la somma di 200 euro fingendosi un militare della Guardia di Finanza. difeso dall’avvocato Luigi Troja, rischia adesso un nuovo processo per truffa. L’anziana vittima, dopo aver capito di essere stata raggirata, ha immediatamente avvertito la Polizia.

