Canicattì, cocaina e 47mila euro contanti in casolare: arrestato 29enne

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta, in un blitz congiunto con i colleghi di Canicattì e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 29enne, incensurato,nisseno ma domiciliato a Canicattì, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è scattato dopo la perquisizione effettuata dai carabinieri, guidati dal colonnello Artioli, in un casolare di contrada Cannemaschi a Canicattì, dove sono stati rinvenuti 95 grammi di cocaina suddivisa in involucri di vario peso, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi e 47.000 euro in contanti, occultati in una piccola cassaforte sotterrata nel cortile dell’abitazione, tutto posto sotto sequestro. L’udienza di convalida si celebrerà domani davanti il gip del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano. Il ventinovenne è stato intanto portato in carcere.

