Tre nuovi vigili urbani in arrivo al Comune di Sciacca

In arrivo, al comune di Sciacca, tre nuovi agenti di polizia municipale. L’amministrazione comunale ha proceduto mediante il sistema della mobilità. Dopo aver approvato il programma triennale per il fabbisogno di personale, è stata nominata una commissione che ha esaminato le domande di mobilità pervenute, valutato i titoli ed incontrato i candidati. I tre agenti che si sono classificati in posizione utile sono: Alfonso Simone Vullo, Domenico Pasciuta e Pietro Licari. A breve saranno integrati nel corpo della polizia municipale del comune di Sciacca

