Favara, bruciano auto di imprenditore e operaio: indagini in corso

AFavara, in due distinti episodi, si sono registrati altrettanti incendi di auto. Nel primo caso, avvenuto in via Soldato, a bruciare è stata la Fiat Bravo di proprietà di un imprenditore del posto; il secondo episodio, verificatosi in via Calosso, ha interessato una Fiat Punto di proprietà di un operaio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i carabinieri della Tenenza di Favara che hanno avviato le indagini.

loading..