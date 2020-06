Grotte, netturbini senza stipendio proclamano sciopero il 2 luglio

Stato di agitazione degli operatori ecologici a Grotte. I netturbini lamentano il mancato pagamento della mensilità di maggio e hanno proclamato, per il prossimo 2 luglio, una giornata di sciopero. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. “I lavoratori delle società non percepiscono lo stipendio nei tempi stabiliti dal contratto – scrivono le firme sindacali – ponendo gli operai in uno stato di incertezza e difficoltà”.

