Lampedusa, concluso il referendum popolare indetto dal Comitato spontaneo

Si è concluso ieri il referendum indetto dal comitato spontaneo di Lampedusa per dire basta agli sbarchi e per chiedere la chiusura dell’hotspot.

Sono 998 i voti favorevoli alla chiusura dell’hotspot e alla fine dell’uso delle Pelagie come piattaforme militarizzate delle politiche

di gestione delle migrazioni; solo in 4 hanno votato no. Sono 992 le persone che hanno votato Si alla regolarizzazione dei canali di ingresso nei paesi membri dell’Unione Europea con conseguente

svuotamento delle rotte clandestine e del businesses criminale del traffico di carne umana.

I risultati e la documentazione sui temi della consultazione popolare verrà inviata alle autorità locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali.

“Vista l’esiguità delle forze operative che hanno portato avanti per due settimane la consultazione popolare, la complessità dei temi trattati nella consultazione popolare, i mesi di mobilitazione che abbiamo alle spalle,

il clima di paura che porta molti a non esporsi;la precedente raccolta firme che grazie anche alla possibilità della petizione on line aveva superato le 2000 firme;l’inizio della stagione turistica;la volontà dichiarata pubblicamente da parte di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di isolarci e screditarci, dichiara uno degli esponenti Giacomo Sferlazzo, possiamo considerare positiva la partecipazione alla consultazione popolare. Con onestà pensavamo di superare le mille firme. Non possiamo rimproverarci nulla. Abbiamo fatto il possibile e continueremo a farlo, per noi questo è un buon inizio e sappiamo che senza l’appoggio e la partecipazione popolare non potremo essere incisivi. Continueremo, conclude Sferlazzo, a stimolare forme di partecipazione democratica e momenti di confronto”.