Bici contro un’auto: ferito bambino a San Leone

Un bambino di dieci anni è rimasto ferito in seguito ad un incidente in bici che lo ha visto protagonista nel pomeriggio lungo viale delle Dune, nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione il bambino, in sella alla sua bici, sarebbe sbucato da una delle traverse che intersecano Viale delle Dune, all’improvviso, andando a sbattere contro un’auto che, fortunatamente, ha arrestato la marcia in tempo. Dopo l’impatto col mezzo il ragazzino è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. Sul posto, oltre al personale medico, anche i Vigili del Fuoco.

